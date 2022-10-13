«Газпром»: для ремонта «Северного потока» нужна замена значительной части трубы
13 октября 202221:59
Для ремонта повреждённых газопроводов «Северный поток» потребуется замена значительной части трубы. Такое заявление в эфире российского телевидения сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.
По его словам, сегодня на большом расстоянии трубы заполнены морской водой. Миллер также отметил, что восстановление работоспособности трубопровода осложняется неработающими турбинами Siemens.
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13 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru