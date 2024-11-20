Более половины украинцев поддерживают переговоры с Россией для завершения конфликта
Большинство жителей Украины (52%) выступают за скорейшее проведение переговоров с Россией для завершения военного конфликта, следует из опроса, проведённого социологической службой Gallup.
Уточняется, что исследование проводилось в августе и октябре. Количество опрошенных не указывается.
Так, 52% украинцев хотели бы, чтобы страна скорее села за стол переговоров с Россией. При этом 38% респондентов выступают за продолжение боевых действий, а 10% затруднились ответить.
Согласно данным Gallup, впервые с 2022 года большинство жителей Украины выступило за переговоры. В 2022 году 73% опрошенных выступали за ведение боевых действий «до победы».
Помимо этого, в 2024-м уровень одобрения украинцами действий Вашингтона снизился до 40%, хотя ещё в 2022 году он составлял 66%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru