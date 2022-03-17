G7 призвали наращивать гуманитарное содействие Украине

Страны G7 призвали наращивать гуманитарное содействие Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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В заявлении группы по итогам заседания министров иностранных дел стран G7 также отмечается, что от продовольственных поставок из Украины зависит несколько государств. Отмечается, что ряд стран зависит от сельскохозяйственного сектора страны.

Главы МИД стран G7 также указали на важность поддержки странам, которые принимают беженцев из Украины. По последним данным, из страны уехали более 3 млн беженцев.

Ранее Международный суд ООН заявил о необходимости для РФ остановить спецоперацию на Украине. Министры приветствовали это решение.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьУкраина
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