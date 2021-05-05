G7 призвала Москву принять меры по деэскалации на украинских границах и в Крыму
«Большая семерка» призывает Россию принять меры по деэскалации ситуации у границ Украины и в «незаконно аннексированном» Крыму. Об этом говорится в коммюнике G7.
«Мы подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитету и территориальному единству Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды», — цитирует сообщение РИА Новости.
Кроме того, «семерка» призывает Москву соблюдать принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и обязательства, касающиеся «прозрачности деятельности вооруженных сил и действий».
Отмечается, что критически важно отведение российских войск от украинских границ и принятие мер для снижения напряженности.
Также G7 выразила «глубокое беспокойство» в связи с действиями Москвы, направленными на блокировку доступа к ряду районов Черного моря, что затрудняет «доступ к украинским портам в Азовском море».
Кроме того, «большая семерка» заявила о намерении имплементировать санкции и напомнила, что их продолжительность зависит от выполнения Москвой обязательств по минским соглашениям, а также от «возвращения Крыма Украине».
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