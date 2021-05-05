«Большая семерка» высказалась за стабильные отношения с Россией
5 мая 202120:41
Страны «большой семерки» заинтересованы в «стабильных и предсказуемых» отношениях с Россией. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел стран G7.
При этом главы МИД «семерки» намерены выступить с обвинением в адрес Москвы о якобы предпринимаемых российской стороной «вредоносных действиях в киберпространстве» и использовании дезинформации.
Ранее РФ неоднократно отвергала подобные обвинения.
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5 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru