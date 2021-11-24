Фургалу предъявили новое обвинение

По данным источника, обвинение предъявлено по «экономическим делам». Информацию об этом агентству подтвердил сын Фургала. Вину политик не признал.

Фургал был задержан 9 июля прошлого года, экс-губернатор помещён в следственный изолятор «Лефортово». Ранее он был обвинен в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

