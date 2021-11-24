Фургалу предъявили новое обвинение

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено новое обвинение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

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По данным источника, обвинение предъявлено по «экономическим делам». Информацию об этом агентству подтвердил сын Фургала. Вину политик не признал.

Фургал был задержан 9 июля прошлого года, экс-губернатор помещён в следственный изолятор «Лефортово». Ранее он был обвинен в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Хабаровский КрайСергей Фургал
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