Фургалу предъявили новое обвинение
Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено новое обвинение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
По данным источника, обвинение предъявлено по «экономическим делам». Информацию об этом агентству подтвердил сын Фургала. Вину политик не признал.
Фургал был задержан 9 июля прошлого года, экс-губернатор помещён в следственный изолятор «Лефортово». Ранее он был обвинен в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
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