FT: Клинтон заявил, что в 2011 году понял неизбежность конфликта между РФ и Украиной

По словам политика, которого цитирует издание, к такому выводу он пришёл после короткого разговора с Владимиром Путиным в 2011 году. При этом в интервью Клинтон назвал его «президентом РФ», хотя тогда пост главы государства занимал Дмитрий Медведев.

Экс-глава Белого дома утверждает, что тогда, на экономическом форуме в Давосе, Путин заявил о несогласии с подписанным в 1994 году Будапештским меморандумом, который предоставлял Киеву гарантии безопасности в обмен на передачу Москве советского ядерного оружия - кроме Клинтона документ подписали лидеры России, Украины и Великобритании Борис Ельцин, Леонид Кучма и Джон Мейджор.

«В 2011 году, за три года до захвата Крыма, Владимир Путин сказал мне, что не согласен с договором, и не считает себя связанным этим договором... С того дня я знал, что конфликт России и Украины всего лишь вопрос времени», - цитирует FT экс-президентаСША .

Ранее Клинтон признался, что сожалеет об отказе Украины от ядерного оружия в 1994 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».