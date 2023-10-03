FT: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов

«Нью-Дели заявил Оттаве, что она должна вернуть на родину около 40 дипломатов к 10 октября», — отмечается в материале.

Как отметил один из источников газеты, индийская сторона может лишить дипломатического иммунитета сотрудников, которые останутся в стране после указанной даты, пишет RT. В свою очередь, другой собеседник издания уточнил, что Нью-Дели добивается отзыва 41 из 62 канадских дипломатов.

Ранее Канада обвинила Индию в причастности к убийству лидера сикхской общины в провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара. Канадский МИД заявлял о высылке высокопоставленного индийского дипломата, который якобы руководил индийской разведкой в стране и мог быть причастен к смерти Нижара, напоминает телеканал «360».

