FT: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов
Индия потребовала от Канады отзыва около 40 дипломатов, они должны покинуть территорию страны к 10 октября. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
«Нью-Дели заявил Оттаве, что она должна вернуть на родину около 40 дипломатов к 10 октября», — отмечается в материале.
Как отметил один из источников газеты, индийская сторона может лишить дипломатического иммунитета сотрудников, которые останутся в стране после указанной даты, пишет RT. В свою очередь, другой собеседник издания уточнил, что Нью-Дели добивается отзыва 41 из 62 канадских дипломатов.
Ранее Канада обвинила Индию в причастности к убийству лидера сикхской общины в провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара. Канадский МИД заявлял о высылке высокопоставленного индийского дипломата, который якобы руководил индийской разведкой в стране и мог быть причастен к смерти Нижара, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков сообщил об обстреле промзоны в белгородском Шебекино
- Марочко: Российские войска выжгли опорник ВСУ под Купянском
- В Белоруссии начались занятия по мобилизационной готовности
- РИА Новости: К берегу Сахалина вынесло сухогруз под флагом Либерии
- FT: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов
- Курс доллара впервые с 14 августа превысил 100 рублей
- ВСУ обстреляли поселок Климово под Брянском кассетными боеприпасами
- Полковник Макгрегор: Россия подготовила сотни соединений для своего наступления
- Экс-премьер СССР Рыжков досрочно покинул Совфед
- Роскосмос создает спутники для мониторинга Земли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru