ФССП намерена взыскать с Навального 29 миллионов рублей

Судебные приставы ищут имущество и деньги политика Алексея Навального. Они намерены взыскать с него 29 млн рублей, которые он должен выплатить по решениям судов. Об этом на полях ПМЭФ-2021 сообщил глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

По его словам, у оппозиционера лично, кроме единственного жилого помещения, ничего нет. По закону взысканию единственное жилье не подлежит.