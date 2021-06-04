ФССП намерена взыскать с Навального 29 миллионов рублей
Судебные приставы ищут имущество и деньги политика Алексея Навального. Они намерены взыскать с него 29 млн рублей, которые он должен выплатить по решениям судов. Об этом на полях ПМЭФ-2021 сообщил глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
По его словам, у оппозиционера лично, кроме единственного жилого помещения, ничего нет. По закону взысканию единственное жилье не подлежит.
«Будем дальше искать - денежные средства, имущество», - рассказал глава ФССП в беседе с «Интерфаксом».
Аристов отметил, что частичное взыскание уже произошло, однако назвать конкретную сумму не смог. Он отметил, что служба также работает над взысканием судебного долга в отношении ФБК (фонд признан в России иностранным агентом).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru