ФСБ задержала украинских шпионов, один из них готовил теракт в РФ

Нескольких сотрудников украинских разведслужб в регионах России задержала ФСБ, один из них готовил теракт, а двое других собирали информацию о стратегических объектах. Об этом сообщил центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Так, для совершения теракта был направлен агент главного управления разведки Минобороны Украины. Как отмечает ФСБ, теракт планировалось совершить с помощью подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.