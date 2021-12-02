ФСБ задержала украинских шпионов, один из них готовил теракт в РФ
Нескольких сотрудников украинских разведслужб в регионах России задержала ФСБ, один из них готовил теракт, а двое других собирали информацию о стратегических объектах. Об этом сообщил центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Так, для совершения теракта был направлен агент главного управления разведки Минобороны Украины. Как отмечает ФСБ, теракт планировалось совершить с помощью подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
В каких регионах и когда были задержаны шпионы, в спецслужбе не раскрыли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru