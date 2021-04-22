ФСБ задержала российского моряка по подозрению в госизмене

ФСБ задержала в Севастополе российского военнослужащего, который, предположительно, собирал данные о Черноморском флоте для украинской разведки. В отношении задержанного завели дело о государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что следственные действия продолжаются. По статье 275 УК РФ («Государственная измена») задержанному военнослужащему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Как сообщил адвокат моряка, материалы дела засекречены.

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Ранее стало известно, что американский беспилотник-разведчик Global Hawk был замечен у границ Крыма. Он пролетел над Черным морем у границ полуострова на высоте 16 километров.

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ФОТО: pixabay.com
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