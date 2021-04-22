ФСБ задержала российского моряка по подозрению в госизмене
ФСБ задержала в Севастополе российского военнослужащего, который, предположительно, собирал данные о Черноморском флоте для украинской разведки. В отношении задержанного завели дело о государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
В ведомстве отметили, что следственные действия продолжаются. По статье 275 УК РФ («Государственная измена») задержанному военнослужащему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Как сообщил адвокат моряка, материалы дела засекречены.
Ранее стало известно, что американский беспилотник-разведчик Global Hawk был замечен у границ Крыма. Он пролетел над Черным морем у границ полуострова на высоте 16 километров.
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