ФСБ задержала российского моряка по подозрению в госизмене

ФСБ задержала в Севастополе российского военнослужащего, который, предположительно, собирал данные о Черноморском флоте для украинской разведки. В отношении задержанного завели дело о государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что следственные действия продолжаются. По статье 275 УК РФ («Государственная измена») задержанному военнослужащему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Как сообщил адвокат моряка, материалы дела засекречены.