Минобороны показало видео перехвата самолёта США на Камчатке

Над акваторией Тихого океана была зафиксирована приближающаяся к Камчатке воздушная цель. На ее перехват вылетел истребитель МиГ-31. Объект опознали как самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Российские военные не допустили нарушения государственной границы, уточнили в Минобороны.

В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

