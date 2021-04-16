Минобороны показало видео перехвата самолёта США на Камчатке

Российский истребитель Миг-31 сопроводил американский разведывательный самолет RC-135 вдоль юго-восточного побережья Камчатки над Тихим океаном. Видео полета оказалось в распоряжении НСН.

Над акваторией Тихого океана была зафиксирована приближающаяся к Камчатке воздушная цель. На ее перехват вылетел истребитель МиГ-31. Объект опознали как самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Российские военные не допустили нарушения государственной границы, уточнили в Минобороны.

В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ВВС СШАВВС РоссииСамолеты
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