ФСБ задержала агента спецслужб Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали агента украинских спецслужб, сообщил ТАСС центр общественных связей ФСБ.
Им оказался гражданин Украины Семеняка Алексей Петрович. В настоящий момент его депортировали из России, сообщает ФАН. ФСБ установила, что его работу координировали старший оперуполномоченный по особо важным делам второго отдела первого Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Тимур Гасымов и заместитель начальника второго отдела первого Управления СБУ Игорь Черняк, пишет Газета.ру.
По данным российских спецслужб, он не нанес ущерба безопасности России. Задержанный признал вину, ему запретили въезд в страну на 25 лет, сообщил РЕН ТВ.
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