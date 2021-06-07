ФСБ задержала агента спецслужб Украины

Им оказался гражданин Украины Семеняка Алексей Петрович. В настоящий момент его депортировали из России, сообщает ФАН. ФСБ установила, что его работу координировали старший оперуполномоченный по особо важным делам второго отдела первого Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Тимур Гасымов и заместитель начальника второго отдела первого Управления СБУ Игорь Черняк, пишет Газета.ру.

По данным российских спецслужб, он не нанес ущерба безопасности России. Задержанный признал вину, ему запретили въезд в страну на 25 лет, сообщил РЕН ТВ.

