ФСБ сорвала попытку ГУР Украины получить личные данные подростков для вербовки

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) пресекла попытку Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) получить персональные данные школьников для их вербовки через рассылку с сайтов патриотических организаций молодёжи. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

По данным ведомства, украинская разведка взломала ресурсы центра «Авангард» и Юнармии, чтобы завербовать учащихся для совершения диверсий. Операцию курировали спецслужбы стран НАТО и ГУР Украины.