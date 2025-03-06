ФСБ сорвала попытку ГУР Украины получить личные данные подростков для вербовки
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) пресекла попытку Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) получить персональные данные школьников для их вербовки через рассылку с сайтов патриотических организаций молодёжи. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
По данным ведомства, украинская разведка взломала ресурсы центра «Авангард» и Юнармии, чтобы завербовать учащихся для совершения диверсий. Операцию курировали спецслужбы стран НАТО и ГУР Украины.
ФСБ сообщило, что ГУР смогли видоизменить файлы рассылок, предназначавшиеся для образовательных организаций Москвы и области.
Последствия операции украинской разведки были локализованы. Образовательные организации Москвы и Московской области проинформированы о готовящихся украинскими спецслужбами провокациях.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который планировали спецслужбы Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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