ФСБ задержала россиянина за призывы к госперевороту

Сотрудники ФСБ задержали в Москве уроженца Шадринска за призывы к свержению власти революционным путем. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Курганской области.

Против экс-депутата Пономарева возбудили дело по статье о захвате власти

Против задержанного возбудили уголовное дело по факту оправдания терроризма и публичных призывов к экстремизму.

Следствие полагает, что фигурант, будучи сторонником радикальных взглядов, критиковал чиновников администрации Шадринска, призывал применить насилие по отношению к ним и свергнуть действующую власть.

Сейчас с мужчиной работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и участии в нем против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и других неустановленных лиц. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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