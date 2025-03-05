ФСБ задержала россиянина за призывы к госперевороту
Сотрудники ФСБ задержали в Москве уроженца Шадринска за призывы к свержению власти революционным путем. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Курганской области.
Против задержанного возбудили уголовное дело по факту оправдания терроризма и публичных призывов к экстремизму.
Следствие полагает, что фигурант, будучи сторонником радикальных взглядов, критиковал чиновников администрации Шадринска, призывал применить насилие по отношению к ним и свергнуть действующую власть.
Сейчас с мужчиной работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.
Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и участии в нем против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и других неустановленных лиц. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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