ФСБ раскрыла документы 1938 года о подготовке Японии войны против СССР

Еще одним доказательством готовящейся агрессии со стороны Японии стал допрос последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада в декабре 1949 года. Он состоялся в рамках подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками.

В протоколе допроса зафиксировано признание армейского главнокомандующего. Он свидетельствовал, что в январе 1938 года части 3-й армии получили приказ о приведении их к полной боевой готовности на случай военных действий с СССР.

Ранее председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном 75-летию со дня начала Токийского процесса над японскими военными преступниками, заявил, что влиятельные силы в Японии, которые призывают страну к агрессивной внешней политике, курируются Америкой.

