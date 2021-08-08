ФСБ раскрыла документы 1938 года о подготовке Японии войны против СССР

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России впервые рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР. Как следует из архивных материалов, к противостоянию готовились в 1938 году, сообщает РИА Новости.

Так, речь идет о приказе №70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года, который был отдан во время советско-японского военного конфликта, произошедшего в июле-августе близ озера Хасан, пишет Газета.ru.

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Еще одним доказательством готовящейся агрессии со стороны Японии стал допрос последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада в декабре 1949 года. Он состоялся в рамках подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками.

В протоколе допроса зафиксировано признание армейского главнокомандующего. Он свидетельствовал, что в январе 1938 года части 3-й армии получили приказ о приведении их к полной боевой готовности на случай военных действий с СССР.

Ранее председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном 75-летию со дня начала Токийского процесса над японскими военными преступниками, заявил, что влиятельные силы в Японии, которые призывают страну к агрессивной внешней политике, курируются Америкой.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:Архивные ДокументыДокументыФСБНападениеСССРЯпония
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