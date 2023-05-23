Суд в Москве на три месяца продлил арест журналисту WSJ Гершковичу
23 мая 202317:57
Лефортовский суд Москвы на три месяца оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, сообщает ТАСС.
Представитель суда уточнила, что соответствующее ходатайство следователя ФСБ удовлетворено, журналист останется под стражей до 30 августа.
Гершкович был заджержан в Екатеринбурге 30 марта. Его обвинили в шпионаже в пользу США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналиста взяли с поличным. Сам Гершкович свою вину не признал, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru