Суд в Москве на три месяца продлил арест журналисту WSJ Гершковичу

Представитель суда уточнила, что соответствующее ходатайство следователя ФСБ удовлетворено, журналист останется под стражей до 30 августа.

Гершкович был заджержан в Екатеринбурге 30 марта. Его обвинили в шпионаже в пользу США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналиста взяли с поличным. Сам Гершкович свою вину не признал, сообщает RT.

