Суд в Москве на три месяца продлил арест журналисту WSJ Гершковичу

Лефортовский суд Москвы на три месяца оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, сообщает ТАСС.

Представителям США отказали в консульском посещении арестованного в России журналиста

Представитель суда уточнила, что соответствующее ходатайство следователя ФСБ удовлетворено, журналист останется под стражей до 30 августа.

Гершкович был заджержан в Екатеринбурге 30 марта. Его обвинили в шпионаже в пользу США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналиста взяли с поличным. Сам Гершкович свою вину не признал, сообщает RT.

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