ФРС повысила ставку до до 3-3,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до 3-3,25% годовых, говорится в сообщении регулятора.

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Таким образом, ФРС подняла ставку сразу на 75 базисных пунктов. На данный момент показатель находится на максимуме с 2008 года.

В регуляторе отметили, что дальнейшее повышение ставки будет уместным.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФРССША
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