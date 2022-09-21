ФРС повысила ставку до до 3-3,25% годовых
21 сентября 202221:59
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до 3-3,25% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Таким образом, ФРС подняла ставку сразу на 75 базисных пунктов. На данный момент показатель находится на максимуме с 2008 года.
В регуляторе отметили, что дальнейшее повышение ставки будет уместным.
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21 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru