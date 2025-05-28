ФРГ согласилась финансировать производство дальнобойного оружия для Украины

В немецком военном ведомстве указали, что значительное количество соответствующих систем вооружения должно быть произведено уже в 2025 году.

Также Писториус заявил, что Киев получит от Берлина военную поддержку в размере пяти млрд евро и дополнительные пакеты боеприпасов для различных видов вооружений.

Кроме того, глава Миноборны Украины подписал соглашение с немецким оборонным концерном Diehl контракт, предполагающий поставки ВСУ систем ПВО и соответствующих боеприпасов.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли с передаваемого Украине оружия ограничения по дальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

