ФРГ согласилась финансировать производство дальнобойного оружия для Украины
Берлин будет финансировать производство дальнобойного оружия для Киева. Соответствующее соглашение подписали главы Минобороны ФРГ и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров.
В немецком военном ведомстве указали, что значительное количество соответствующих систем вооружения должно быть произведено уже в 2025 году.
Также Писториус заявил, что Киев получит от Берлина военную поддержку в размере пяти млрд евро и дополнительные пакеты боеприпасов для различных видов вооружений.
Кроме того, глава Миноборны Украины подписал соглашение с немецким оборонным концерном Diehl контракт, предполагающий поставки ВСУ систем ПВО и соответствующих боеприпасов.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли с передаваемого Украине оружия ограничения по дальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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