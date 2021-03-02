ФРГ пообещала провести переговоры с США по поводу «Северного потока-2»

Соответствующий запрос в кабмин подали депутаты от фракции "Зеленые" в Бундестаге. Правительство в ответ заявило, что вопрос достройки газопровода "Северный поток-2" уже поднимался в разговорах с американской администрацией при бывшем президенте Дональде Трампе.

По информации правительства, контакт с США будут налаживать как страны-члены Евросоюза, так и федеральное правительство Германии "в двустороннем порядке".

