ФРГ пообещала провести переговоры с США по поводу «Северного потока-2»

Правительство Германии анонсировало переговоры с властями США по поводу "Северного потока-2". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт бундестага ФРГ.

Новые условия. «Северному потоку-2» выдвинули требования в Германии

Соответствующий запрос в кабмин подали депутаты от фракции "Зеленые" в Бундестаге. Правительство в ответ заявило, что вопрос достройки газопровода "Северный поток-2" уже поднимался в разговорах с американской администрацией при бывшем президенте Дональде Трампе.

По информации правительства, контакт с США будут налаживать как страны-члены Евросоюза, так и федеральное правительство Германии "в двустороннем порядке".

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГерманияСШАСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры