ФРГ пообещала провести переговоры с США по поводу «Северного потока-2»
Правительство Германии анонсировало переговоры с властями США по поводу "Северного потока-2". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт бундестага ФРГ.
Соответствующий запрос в кабмин подали депутаты от фракции "Зеленые" в Бундестаге. Правительство в ответ заявило, что вопрос достройки газопровода "Северный поток-2" уже поднимался в разговорах с американской администрацией при бывшем президенте Дональде Трампе.
По информации правительства, контакт с США будут налаживать как страны-члены Евросоюза, так и федеральное правительство Германии "в двустороннем порядке".
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 571 / сут.
Умерли
86 455+333 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+11 277 / сут.
- ФРГ пообещала провести переговоры с США по поводу «Северного потока-2»
- В Крыму ответили на заявление украинских властей по водоснабжению Крыма
- Власти Аргентины заинтересованы новыми российскими вакцинами от коронавируса
- Роскомнадзор подает в суд на соцсеть Twitter
- В Барселоне после акции протеста задержали анархистов из Италии и Франции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru