Депутат бундестага призвал правительство ФРГ передать России данные по делу Навального
Член фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге ФРГ, представитель по вопросам внешней политики Армин-Паулус Хампель заявил, что правительство Германии должно выдать российским властям информацию по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.
Представители фракции "Альтернатива для Германии" посетили Москву, во вторник 8 декабря они провели встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По итогам встречи Хампель выразил уверенность, что Федеральное правительство обязано выдать имеющуюся у властей информацию по инциденту с Навальным, а также результаты анализов и исследований, проведенных врачами берлинской клиники Charite, в которой Навальный проходил лечение.
Госпитализация Навального произошла 20 августа в Омске. Блогеру и оппозиционеру стало плохо на борту самолета. Омские врачи не обнаружили ядов и других запрещенных веществ в организме Навального, немецкая клиника настаивает на версии, согласно которой Навального отравили боевым веществом из группы "Новичок". Правительство Германии отказывается выдавать сведения, полученные в берлинской клинике, из соображений госбезопасности.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 097 / сут.
Умерли
44 159+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+24 938 / сут.
- «Зенит» проиграл «Боруссии» в шестом раунде группового этапа Лиги чемпионов
- В Москве скончались еще 75 пациентов с подтвержденным COVID-19
- Россельхознадзор с 10 декабря запретит импорт яблок и томатов из Азербайджана
- Евросоюз и Великобритания продолжат переговоры по Brexit 9 декабря
- В Минздраве РФ рассказали о сроках поставки вакцины «Спутник V» в регионы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru