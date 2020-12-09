Депутат бундестага призвал правительство ФРГ передать России данные по делу Навального

Представители фракции "Альтернатива для Германии" посетили Москву, во вторник 8 декабря они провели встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По итогам встречи Хампель выразил уверенность, что Федеральное правительство обязано выдать имеющуюся у властей информацию по инциденту с Навальным, а также результаты анализов и исследований, проведенных врачами берлинской клиники Charite, в которой Навальный проходил лечение.

Госпитализация Навального произошла 20 августа в Омске. Блогеру и оппозиционеру стало плохо на борту самолета. Омские врачи не обнаружили ядов и других запрещенных веществ в организме Навального, немецкая клиника настаивает на версии, согласно которой Навального отравили боевым веществом из группы "Новичок". Правительство Германии отказывается выдавать сведения, полученные в берлинской клинике, из соображений госбезопасности.