ФРГ и Франция призывают ЕС ответить на санкции США контрмерами

По информации издания, группа подготовила доклад о "защите Европы от мер принуждения". В нем идет речь о необходимости создания европейского экспортного банка и цифрового евро для укрепления независимости Евросоюза и защиты от финансового давления США. Также составители документа предложили разработать ответные санкции ЕС против США из-за наложения ограничений на европейские корпорации.

Handelsblatt передает, что эти предложения были одобрены министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Он отметил, что рост конкуренции среди крупных стран приводит к тому, что Европа вынуждена отстаивать свои ценности более жестко. Министр подчеркнул, что ЕС намерен "проводить собственную политику", не поддаваясь на внешнее давление.

В издании также напомнили, что ЕС еще ни разу не ответил на угрозы США соразмерно ни в случае введения санкций против Ирана, ни в ситуации вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2". Предложения рабочей группы будут обсуждаться как в парламентах отдельных стран, так и в экономических органах самого ЕС.

