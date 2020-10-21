ФРГ и Франция призывают ЕС ответить на санкции США контрмерами
Рабочая группа из представителей политических и экономических сил Германии и Франции предлагает ЕС выработать контрмеры на те санкции, которые США намерены наложить в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.
По информации издания, группа подготовила доклад о "защите Европы от мер принуждения". В нем идет речь о необходимости создания европейского экспортного банка и цифрового евро для укрепления независимости Евросоюза и защиты от финансового давления США. Также составители документа предложили разработать ответные санкции ЕС против США из-за наложения ограничений на европейские корпорации.
Handelsblatt передает, что эти предложения были одобрены министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Он отметил, что рост конкуренции среди крупных стран приводит к тому, что Европа вынуждена отстаивать свои ценности более жестко. Министр подчеркнул, что ЕС намерен "проводить собственную политику", не поддаваясь на внешнее давление.
В издании также напомнили, что ЕС еще ни разу не ответил на угрозы США соразмерно ни в случае введения санкций против Ирана, ни в ситуации вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2". Предложения рабочей группы будут обсуждаться как в парламентах отдельных стран, так и в экономических органах самого ЕС.
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