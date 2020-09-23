Французы указали на неточности в инциденте с Навальным
Читатели французской газеты Figaro прокомментировали статью, посвященную инциденту с оппозиционером и блогером Алексеем Навальным, подвергнув сомнению гипотезу об отравлении блогера. Об этом сообщает РИА Новости.
Статья ссылается на релиз, выпущенный немецкой клиникой "Шарите", в котором описывается процесс лечения Навального. По мнению врачей, он сможет достичь полного выздоровления в ближайшем будущем.
Однако французские читатели отметили, что столь сильное вещество, попади оно в организм Навального, должно было нанести серьезные повреждения, которые невозможно вылечить за столь краткий срок. Один из пользователей ресурса, на котором был опубликован материал, отметил, что единственное отравление, которое произошло - это отравление информационной пропагандой.
Также французы выразили сомнение в том, что Навальный сможет так легко вернуться в Россию, так как там ему придется предстать перед правосудием за предоставление ложных данных.
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