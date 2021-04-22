Французы поддержали слова Путина по поводу отношений с Западом

Читатели известной французской газеты Le Figaro поддержали высказывания Владимира Путина об ответе на любые провокации в отношения с Западом.

Во время выступления с посланием Федеральному собранию президент отметил готовность и желание России иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но подчеркнул, что Москва не позволит никому «переходить красную черту».

Один из читателей газеты заметил, что выдвинутый ультиматум Путина очевиден, так как его слишком долго провоцируют на конфликтную ситуацию. Также он добавил, что не понимает постоянной ожесточенности, которая направлена в адрес России.

Комментаторы отмечали умение президента действительно защитить свою страну, что отличает его от многих европейских лидеров. Также читатели выделили и введенные против России американские санкции и в целом недружественное отношение Вашингтона и хладнокровную реакцию Москвы.

Ранее французы высказались о турецкой поддержке Украины.

