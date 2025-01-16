Французское Нацсобрание отклонило вотум недоверия правительству Байру

16 января в Нацсобрании Франции был рассмотрен вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Инициативу выдвинула партия «Непокоренная Франция» (LFI), к которой позднее присоединились Зеленые и коммунисты. Однако для принятия вотума требовалась поддержка минимум 288 депутатов, а за него проголосовали лишь 131.

Не поддержала инициаторов социалистическая партия (PS), крупнейший союзник LFI по левому альянсу. На протяжении нескольких недель Байру вел переговоры с PS, чтобы заручиться их поддержкой, но партия потребовала пересмотра пенсионной реформы, проведенной президентом Макроном.

Партия «Непокорившаяся Франция» выдвинет вотум недоверия правительству Байру

Таким образом, правительству Байру удалось избежать участи своего предшественника Мишеля Барнье, которому парламент отказал в доверии 4 декабря.

Крах правительства Мишеля Барнье был вызван разногласиями по бюджету. Партии LFI и «Национальное объединение» (RN) отвергли предложенные меры по сокращению бюджетного дефицита, который в 2024 году составил 6,1% ВВП. Барнье предложил урезать расходы на €40 млрд и увеличить налоги для крупных корпораций и богатых граждан, что должно было принести дополнительные €20 млрд. Попытки договориться с RN не увенчались успехом. 2 декабря Барнье использовал ст. 49.3 Конституции для утверждения бюджета без голосования, что привело к отказу парламента в доверии правительству, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Abaca / ТАСС
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