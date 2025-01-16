Французское Нацсобрание отклонило вотум недоверия правительству Байру
16 января в Нацсобрании Франции был рассмотрен вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Инициативу выдвинула партия «Непокоренная Франция» (LFI), к которой позднее присоединились Зеленые и коммунисты. Однако для принятия вотума требовалась поддержка минимум 288 депутатов, а за него проголосовали лишь 131.
Не поддержала инициаторов социалистическая партия (PS), крупнейший союзник LFI по левому альянсу. На протяжении нескольких недель Байру вел переговоры с PS, чтобы заручиться их поддержкой, но партия потребовала пересмотра пенсионной реформы, проведенной президентом Макроном.
Таким образом, правительству Байру удалось избежать участи своего предшественника Мишеля Барнье, которому парламент отказал в доверии 4 декабря.
Крах правительства Мишеля Барнье был вызван разногласиями по бюджету. Партии LFI и «Национальное объединение» (RN) отвергли предложенные меры по сокращению бюджетного дефицита, который в 2024 году составил 6,1% ВВП. Барнье предложил урезать расходы на €40 млрд и увеличить налоги для крупных корпораций и богатых граждан, что должно было принести дополнительные €20 млрд. Попытки договориться с RN не увенчались успехом. 2 декабря Барнье использовал ст. 49.3 Конституции для утверждения бюджета без голосования, что привело к отказу парламента в доверии правительству, передает «Радиоточка НСН».
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