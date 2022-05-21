Французский политолог заявил, что Запад оказался одинок в противостоянии с Россией

Латинская Америка, Ближний Восток, Африка и Азия отказались поддержать Запад в противостоянии с Россией после начала военной спецоперации на Украине, в мире произошел разрыв: «мы и они». Об этом пишет французский политолог Доминик Моизи в своей колонке для Echos.

Как отметил эксперт, западным странам не удалось добиться полной изоляции РФ, в ООН действия Москвы не осудили страны, представляющие около 53% населения планеты. Моизи указал, что у каждого региона есть свои причины для такой позиции.

Эксперт: для отмены санкций понадобится от нескольких месяцев до нескольких лет

Так, экс-президент Бразилии Лула де Силва, назвавший причиной сложившейся ситуации политику США по расширению НАТО, высказал распространенную в Латинской Америке точку зрения. В этом регионе «до сих пор царит неприязнь к американцам».

При этом в Африке недовольны избирательным отношением Запада, который не обращает внимания на конфликты на континенте.

«Например, война, которая вот уже полтора года раздирает Эфиопию, унесла гораздо больше жертв, чем украинская трагедия, эта гражданская война на востоке Африки привела к большому количеству беженцев и голоду. <...> Но судьба эфиопов оставляет равнодушными подавляющее большинство европейцев и тем более американцев», — подчеркнул эксперт.

Ближний Восток не намерен конфликтовать с Россией: у многих стран региона дружеские отношения с Москвой, кроме того, здесь подозревают Запад в политике двойных стандартов из-за гуманитарной катастрофы в Йемене.

Кроме того, Азия и Тихоокеанский регион дистанцированы от США и западного мира в целом, в этой части света к антироссийским ограничениям присоединились лишь Япония, Австралия и Новая Зеландия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЭкспертыЗападРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры