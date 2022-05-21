Французский политолог заявил, что Запад оказался одинок в противостоянии с Россией

Так, экс-президент Бразилии Лула де Силва, назвавший причиной сложившейся ситуации политику США по расширению НАТО, высказал распространенную в Латинской Америке точку зрения. В этом регионе «до сих пор царит неприязнь к американцам».

При этом в Африке недовольны избирательным отношением Запада, который не обращает внимания на конфликты на континенте.

«Например, война, которая вот уже полтора года раздирает Эфиопию, унесла гораздо больше жертв, чем украинская трагедия, эта гражданская война на востоке Африки привела к большому количеству беженцев и голоду. <...> Но судьба эфиопов оставляет равнодушными подавляющее большинство европейцев и тем более американцев», — подчеркнул эксперт.

Ближний Восток не намерен конфликтовать с Россией: у многих стран региона дружеские отношения с Москвой, кроме того, здесь подозревают Запад в политике двойных стандартов из-за гуманитарной катастрофы в Йемене.

Кроме того, Азия и Тихоокеанский регион дистанцированы от США и западного мира в целом, в этой части света к антироссийским ограничениям присоединились лишь Япония, Австралия и Новая Зеландия.

