Французский политолог заявил, что Запад оказался одинок в противостоянии с Россией
Латинская Америка, Ближний Восток, Африка и Азия отказались поддержать Запад в противостоянии с Россией после начала военной спецоперации на Украине, в мире произошел разрыв: «мы и они». Об этом пишет французский политолог Доминик Моизи в своей колонке для Echos.
Как отметил эксперт, западным странам не удалось добиться полной изоляции РФ, в ООН действия Москвы не осудили страны, представляющие около 53% населения планеты. Моизи указал, что у каждого региона есть свои причины для такой позиции.
Так, экс-президент Бразилии Лула де Силва, назвавший причиной сложившейся ситуации политику США по расширению НАТО, высказал распространенную в Латинской Америке точку зрения. В этом регионе «до сих пор царит неприязнь к американцам».
При этом в Африке недовольны избирательным отношением Запада, который не обращает внимания на конфликты на континенте.
«Например, война, которая вот уже полтора года раздирает Эфиопию, унесла гораздо больше жертв, чем украинская трагедия, эта гражданская война на востоке Африки привела к большому количеству беженцев и голоду. <...> Но судьба эфиопов оставляет равнодушными подавляющее большинство европейцев и тем более американцев», — подчеркнул эксперт.
Ближний Восток не намерен конфликтовать с Россией: у многих стран региона дружеские отношения с Москвой, кроме того, здесь подозревают Запад в политике двойных стандартов из-за гуманитарной катастрофы в Йемене.
Кроме того, Азия и Тихоокеанский регион дистанцированы от США и западного мира в целом, в этой части света к антироссийским ограничениям присоединились лишь Япония, Австралия и Новая Зеландия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+5 089 / сут.
Умерли
378 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 173 / сут.
- Французский политолог заявил, что Запад оказался одинок в противостоянии с Россией
- Пленный украинский командир рассказал об иностранцах на «Азовстали»
- Поставки российского газа в Финляндию прекращены
- СМИ назвали возможные пути распространения оспы обезьян
- МЧС доставило более 21 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину
- Экономист предсказал рост цен на внутренних направлениях туризма к лету
- СМИ: США готовы помочь ь КНДР в борьбе с коронавирусом
- Американский эксперт призвал исключить Турцию из НАТО
- СМИ назвали европейские страны с рекордной инфляцией из-за зависимости от России
- Российское посольство сообщило об отказе в медпомощи Буту и Селезневу в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru