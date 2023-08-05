«Американское общественное мнение в шоке. CNN публикует опрос: 55 процентов американцев теперь против любой дополнительной помощи режиму [президента Украины Владимира] Зеленского! <...> США собираются избавиться от своей марионетки?» — написал Филиппо в Twitter.

По данным опроса телеканала CNN, более половины граждан США считают, что конгресс США не должен дополнительно спонсировать Киев. При этом 51% респондентов высказали мнение, что Вашингтон сделал достаточно для помощи Украине.

Ранее Филиппо назвал безумными просьбы Зеленского о новых поставках танков и истребителей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

