Французский политик заявил, что в США значительно упала поддержка Украины

Поддержка финансирования Украины и отправки ей вооружения со стороны американцев значительно упала. Об этом сообщил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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«Американское общественное мнение в шоке. CNN публикует опрос: 55 процентов американцев теперь против любой дополнительной помощи режиму [президента Украины Владимира] Зеленского! <...> США собираются избавиться от своей марионетки?» — написал Филиппо в Twitter.

По данным опроса телеканала CNN, более половины граждан США считают, что конгресс США не должен дополнительно спонсировать Киев. При этом 51% респондентов высказали мнение, что Вашингтон сделал достаточно для помощи Украине.

Ранее Филиппо назвал безумными просьбы Зеленского о новых поставках танков и истребителей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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