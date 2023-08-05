Французский политик заявил, что в США значительно упала поддержка Украины
Поддержка финансирования Украины и отправки ей вооружения со стороны американцев значительно упала. Об этом сообщил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Американское общественное мнение в шоке. CNN публикует опрос: 55 процентов американцев теперь против любой дополнительной помощи режиму [президента Украины Владимира] Зеленского! <...> США собираются избавиться от своей марионетки?» — написал Филиппо в Twitter.
По данным опроса телеканала CNN, более половины граждан США считают, что конгресс США не должен дополнительно спонсировать Киев. При этом 51% респондентов высказали мнение, что Вашингтон сделал достаточно для помощи Украине.
Ранее Филиппо назвал безумными просьбы Зеленского о новых поставках танков и истребителей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru