Французский политик Филиппо заявил о конце союза с Германией
Союза Франции и Германии больше не существует, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Слова политика приводит РИА Новости.
Филиппо указал на неравноправный характер партнерства между Берлином и Парижем. Францию в этом союзе политик сравнил с рабом, Германию - с хозяином.
«Совершенно ясно то, что политически мы уступаем Германии во всех вопросах», - посетовал он.
Филиппо отметил, что не может критиковать Германию, поскольку она защищает собственные интересы.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон критически высказался о решении Германии закупать вооружения у США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru