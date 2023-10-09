Французский политик Филиппо заявил о конце союза с Германией

Филиппо указал на неравноправный характер партнерства между Берлином и Парижем. Францию в этом союзе политик сравнил с рабом, Германию - с хозяином.

«Совершенно ясно то, что политически мы уступаем Германии во всех вопросах», - посетовал он.

Филиппо отметил, что не может критиковать Германию, поскольку она защищает собственные интересы.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон критически высказался о решении Германии закупать вооружения у США, передает «Радиоточка НСН».

