Французские СМИ «нашли» базу ГРУ в Альпах

По данным издания, российские разведчики якобы выбирали маленькие французские городки на юго-востоке Франции в период с 2014 по 2018 год. В частности, перечисляются населенные пункты Эвиан-ле-Бен

Отмечается, что деятельности российской разведки в Альпах будто бы стало известно в ходе расследования покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.

Напомним, накануне Германия выслала двух российских дипломатов. В Берлине заявили, что это связано с «недостаточным» взаимодействием Москвы в расследовании убийства уроженца Грузии в столице ФРГ в августе этого года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предпримет ответные меры.

