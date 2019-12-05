Французские СМИ «нашли» базу ГРУ в Альпах
Французская газета Le Monde сообщила об «обнаружении» базы ГРУ в Альпах. Речь идет о той части горного хребта, которая входит в состав Франции, сообщает Ura.ru.
По данным издания, российские разведчики якобы выбирали маленькие французские городки на юго-востоке Франции в период с 2014 по 2018 год. В частности, перечисляются населенные пункты Эвиан-ле-Бен
Отмечается, что деятельности российской разведки в Альпах будто бы стало известно в ходе расследования покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.
Напомним, накануне Германия выслала двух российских дипломатов. В Берлине заявили, что это связано с «недостаточным» взаимодействием Москвы в расследовании убийства уроженца Грузии в столице ФРГ в августе этого года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предпримет ответные меры.
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