Франция заявила о готовности ЕС ответить на санкции США

Во Франции заявили о готовности Евросоюза ответить на пошлины Соединенных Штатов Америки, сообщает РИА Новости. С таким заявлением выступил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, проект санкций против Парижа, которым пригрозили США недопустимы. Министр добавил, что в случае вступления в силу ограничений, Евросоюз примет ответные меры, пишет RT.

В докладе торгового представителя Соединенных Штатов сообщается, что Франция ведет дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний. В связи с этим США может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 Миллиардов долларов, поясняет РИА ФАН.

Ранее НСН писала, что Вашингтон заявил о намерении ввести санкции, направленные против строительства «Северного потока-2». Речь идет об ограничения в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода.

