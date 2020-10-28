Франция ввела общенациональный карантин

Власти Франции из-за резкого роста второй волны Covid-19 ввели карантин по всей стране с 30 октября. Об этом сообщает местный телеканал BFMTV со ссылкой на обращение французского президента Эммануэля Макрона.

Уточняется, что мера вступает в силу в ближайшую пятницу 30 октября. С этой даты по всей стране закрываются места общественного питания. Между тем, открытыми останутся образовательные учреждения и детские сады, уточняет RT.

По словам Макрона, вирус распространяется со скоростью, "которую не предполагали даже самые пессмистические прогнозы". Президент подчеркнул, что менее чем за две недели количество заражений удвоилось, пишет "Газета.ру".

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Эммануэль Макрон
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