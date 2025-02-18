Франция проведет вторую встречу по Украине и безопасности с участием новых стран

На встрече, организованной в понедельник французским президентом Эммануэлем Макроном, обсуждалась ситуация на Украине и вопросы безопасности в Европе. Участие в переговорах принимали лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В то же время, не приглашенные страны Восточной Европы, такие как Румыния и Чехия, выразили недовольство по этому поводу, ссылаясь на свои усилия в поддержке Украины, включая прием беженцев, передает «Радиоточка НСН».

