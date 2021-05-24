Франция призвала ввести дополнительные санкции против Белоруссии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил ввести новые ограничения против белорусских властей после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске после сообщений о минировании борта.

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Фото: twitter.com/TerrorNewsWorld
ТЕГИ:СанкцииФранцияЭкстремистыБелоруссия
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