Франция призвала ввести дополнительные санкции против Белоруссии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил ввести новые ограничения против белорусских властей после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске после сообщений о минировании борта.

