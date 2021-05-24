Франция призвала ввести дополнительные санкции против Белоруссии
24 мая 202122:15
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил ввести новые ограничения против белорусских властей после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair. Об этом сообщает РИА Новости.
Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске после сообщений о минировании борта.
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24 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru