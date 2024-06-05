Франция пригрозила санкциями после слов российского дипломата об инструкторах

Высказывания российского дипломатического представительства в Париже относительно возможной отправки французских военных инструкторов на Украину не останутся без ответной реакции. Об этом заявили в МИД Франции, сообщает Agence France-Presse.

«Это возмутительные заявления, которые не останутся без последствий», — сказал заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан.

СМИ: Франция может вскоре отправить военных инструкторов на Украину

Комментируя возможность вызова российского дипломата во французский МИД, Лемуан отметил, что ответ Парижа на данный момент находится на стадии обсуждений.

Ранее «Свободная пресса» со ссылкой The Washington Post писала, что Владимир Путин после озвученного решения президента Франции Эммануэля Макрона о направлении военных инструкторов на Украину может ответить ударом по ним.

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org/
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