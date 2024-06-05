Франция пригрозила санкциями после слов российского дипломата об инструкторах

Высказывания российского дипломатического представительства в Париже относительно возможной отправки французских военных инструкторов на Украину не останутся без ответной реакции. Об этом заявили в МИД Франции, сообщает Agence France-Presse.

«Это возмутительные заявления, которые не останутся без последствий», — сказал заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан.