Франция потратит 40 млн евро на вывоз украинского зерна в Нигерию и Судан
Французские власти намерены затратить 40 млн евро на экспорт зерна из Украины в Судан и Нигерию. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, ее заявление опубликовано на портале ведомства.
Отмечается, что средства перечислят Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН. Она поставляла украинскую сельхозпродукцию в наиболее нуждающиеся государства согласно зерновой сделке. Французский дипломат встретилась на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с исполнительным директором ВПП.
Также в Париже подчеркнули, что взносы страны в организацию увеличились в два раза с 2021 по 2022 год. Во Франции выразили надежду, что новый взнос поспособствует поставкам зерна в Судан и Нигерию. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что сейчас приверженность Парижа борьбе с недоеданием и нарушением продовольственной безопасности сильна как никогда.
Ранее сообщалось, что украинские власти намерены принять ответные меры, если Польша и Венгрия не отменят запрет на ввоз украинского зерна. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru