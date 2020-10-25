Франция отозвала посла после оскорбительных высказываний Эрдогана о Макроне
Франция решила отозвать посла в Турции после высказываний турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес французского лидера Эммануэля Макрона. Посол вызван в Париж для консультаций, сообщает Associated Press.
Во Франции высказывание Эрдогана сочли неприемлемо грубыми, отмечает «Итнерфакс».
«Что можно сказать по поводу главы государства, который так плохо обращается с представителями разных конфессий? Прежде всего, следует проверить его психику», - заявил накануне Эрдоган в адрес Макрона.
Ранее осенью Макрон сделал ряд заявлений, которые касаются правового регулирования деятельности приверженцев ислама во Франции. Французский президент пообещал еще больше отделить церковь от государства, внеся поправки в закон 1905 года, также он высказал намерение усилить контроль источников финансирования деятельности мечетей.
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