Канцлер Германии Олаф Шольц назвал отказ России продлевать зерновую сделку «плохим посланием для остального мира». Шольц считает, что Россия якобы не чувствует ответственности за хорошие взаимоотношения в мире, и потому приняла такое решение.

Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля 2023 года. Об этом говорится в заявлении МИД России. В ведомстве отметили, что вывоз украинского продовольствия практически сразу после запуска сделки перестал быть гуманитарным, став коммерческим проектом, направленным на обслуживание «узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов», передает «Радиоточка НСН».

