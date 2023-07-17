Франция осудила отказ России от участия в зерновой сделке

Франция осуждает отказ России от участия в зерновой сделке, говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что Париж призывает Москву изменить решение «ради сохранения мировой продовольственной безопасности». Также в официальном сообщении говорится, что Россия якобы одна ответственна за блокировку навигации в этом морском пространстве.

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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал отказ России продлевать зерновую сделку «плохим посланием для остального мира». Шольц считает, что Россия якобы не чувствует ответственности за хорошие взаимоотношения в мире, и потому приняла такое решение.

Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля 2023 года. Об этом говорится в заявлении МИД России. В ведомстве отметили, что вывоз украинского продовольствия практически сразу после запуска сделки перестал быть гуманитарным, став коммерческим проектом, направленным на обслуживание «узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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