Франция не запретит въезд транспорта с российскими номерами

Сотрудники диппредставительства подчеркнули, что Париж не последует примеру Финляндии, ФРГ, Польши и Прибалтики, которые ввели ограничения для автотранспортных средств из России.

Напомним, вышеперечисленные страны при принятии решения об изъятии личного имущества граждан России сослались на рекомендации Еврокомиссии. При этом отмечается, что государства Евросоюза вправе сами решать, руководствоваться ли предписаниями из Брюсселя.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что конфискация автомобилей с российскими номерами при въезде в страну не затронет транспорт, который уже находится на финской территории. При этом находящиеся в Финляндии автомобили с российскими номерами власти потребовали вывезти за пределы страны до 16 марта 2024 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

