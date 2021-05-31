Франция и Швеция потребовали проверить информацию о слежке США за политиками ЕС

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что информацию о слежке США за европейскими политиками необходимо проверить.

«Этот потенциальный факт очень серьёзный. Надо это проверить», — сказал он в эфире радиостанции FranceInfo.

Если такие сведения подтвердятся, то на них обязательно последует ответ, заявил Бон.