Франция и Швеция потребовали проверить информацию о слежке США за политиками ЕС
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что информацию о слежке США за европейскими политиками необходимо проверить.
«Этот потенциальный факт очень серьёзный. Надо это проверить», — сказал он в эфире радиостанции FranceInfo.
Если такие сведения подтвердятся, то на них обязательно последует ответ, заявил Бон.
Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что агентство национальной безопасности США при посредничестве Дании в 2012—2014 годах следило за рядом европейских политиков, в том числе немецким канцлером Ангелой Меркель. Слежка также велась за политиками Швеции. Глава шведского Минобороны Петер Хультквист заявил, что уже потребовал от датского Минобороны полный доклад по поводу появившихся в СМИ сведений.
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