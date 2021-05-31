Франция и Швеция потребовали проверить информацию о слежке США за политиками ЕС

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что информацию о слежке США за европейскими политиками необходимо проверить.

«Этот потенциальный факт очень серьёзный. Надо это проверить», — сказал он в эфире радиостанции FranceInfo.

Если такие сведения подтвердятся, то на них обязательно последует ответ, заявил Бон.

Bloomberg: Евросоюз предложил Вашингтону ответить на «враждебные действия» Москвы

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что агентство национальной безопасности США при посредничестве Дании в 2012—2014 годах следило за рядом европейских политиков, в том числе немецким канцлером Ангелой Меркель. Слежка также велась за политиками Швеции. Глава шведского Минобороны Петер Хультквист заявил, что уже потребовал от датского Минобороны полный доклад по поводу появившихся в СМИ сведений.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СШАЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры