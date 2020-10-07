МИД ФРГ заявил, что доклад ОЗХО подтвердил отравление Навального

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что данные доклада ОЗХО по инциденту с Алексеем Навальным подтверждают выводы немецких специалистов об отравлении российского оппозиционера.

На брифинге Бургер сообщил, что ОЗХО в своём докладе использовала техническую формулировку, а термин «группа «Новичок» является решающим. По его словам, этот факт говорит о сходствах вещества, обнаруженного в организме Навального, с нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок».

По мнению представителя германского МИД, информацию ОЗХО можно считать доказательством того, что нападение на Навального было осуществлено именно с применением «Новичка».

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) во вторник опубликовала доклад по инциденту с отравлением оппозиционера Навального. По данным организации, в биомаркерах Навального обнаружили вещество, аналогичное характеристикам отравляющих веществ группы «Новичок», но ранее не включённое в списки запрещённых.

Ранее власти ФРГ заявили о намерении ввести санкции против лиц, по их мнению имеющих отношение к инциденту с Навальным. Власти РФ отрицают отравление Навального на своей территории и требуют от Германии доказательств.

