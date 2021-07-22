Frankfurter Allgemeine Zeitung: Россия разрушила мечту Европы

По его словам, западные страны рассчитывали на то, что РФ столкнется с трудностями и «пойдет на попятную и вновь обратит взор» в их сторону. Как пишет автор статьи, «надежды разошлись с реальностью».

Райнхард считает, что Восток и Запад изумили «внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики», что вызывает эмоциональное отторжение в ЕС и США.

Теперь на Западе «никто не знает, что делать дальше», отмечается в статье.

Женевский саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показал, что переговоры с Россией на тему прав человека бессмысленны и диалог надо вести на языке прагматизма, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Этому, по его мнению, Европе стоит поучиться у США.

