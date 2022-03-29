Fox News: Байден навредил международным отношениям больше, чем другие президенты США

Президент США Джо Байден навредил международным отношениям и своей стране больше, чем другие президенты этого государства. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил политический обозреватель Стив Хилтон.

По его мнению, Байден разрушил все, чего добился его предшественник Дональд Трамп.

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Хилтон подчеркнул, что американский лидер «терпит одно фиаско за другим», разрушая экономику США и позоря как страну, так и самого себя в заграничных поездках. Обозреватель считает, что Байден не укрепляет существующие альянсы, а наоборот разрушает их.

Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Байден не будет воевать за Украину, он лишь пытаются сделать вид, что помогают своему «сателлиту», показывая при этом свою слабость в мире.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаПолитикаСШАДжо Байден
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