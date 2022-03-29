Fox News: Байден навредил международным отношениям больше, чем другие президенты США
Президент США Джо Байден навредил международным отношениям и своей стране больше, чем другие президенты этого государства. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил политический обозреватель Стив Хилтон.
По его мнению, Байден разрушил все, чего добился его предшественник Дональд Трамп.
Хилтон подчеркнул, что американский лидер «терпит одно фиаско за другим», разрушая экономику США и позоря как страну, так и самого себя в заграничных поездках. Обозреватель считает, что Байден не укрепляет существующие альянсы, а наоборот разрушает их.
Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Байден не будет воевать за Украину, он лишь пытаются сделать вид, что помогают своему «сателлиту», показывая при этом свою слабость в мире.
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