Fox News: Байден навредил международным отношениям больше, чем другие президенты США

Президент США Джо Байден навредил международным отношениям и своей стране больше, чем другие президенты этого государства. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил политический обозреватель Стив Хилтон.

По его мнению, Байден разрушил все, чего добился его предшественник Дональд Трамп.