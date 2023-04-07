«Фотошоп». В офисе Зеленского оценили утечку секретных документов Пентагона
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих соцсетях заявил, что опубликованные в Сети документы Пентагона о планах украинского военного командования являются подделкой.
По его словам, распространяемая и обсуждаемая утечка - всего лишь «блеф, пыль в глаза и фотошоп».
«Уловка российских разведслужб... К реальным планам Украины это не имеет никакого отношения», — подчеркнул Подоляк, добавив, что «очень скоро» ВСУ действительно перейдут к активным действиям.
Ранее в газете New York Times заявили, что США расследуют утечку секретных материалов, в которых описываются состояние украинской армии и планы Соединенных Штатов и НАТО по её укреплению, распространением материалов якобы занимаются проправительственные Telegram-каналы России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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