«Фотошоп». В офисе Зеленского оценили утечку секретных документов Пентагона

По его словам, распространяемая и обсуждаемая утечка - всего лишь «блеф, пыль в глаза и фотошоп».

«Уловка российских разведслужб... К реальным планам Украины это не имеет никакого отношения», — подчеркнул Подоляк, добавив, что «очень скоро» ВСУ действительно перейдут к активным действиям.

Ранее в газете New York Times заявили, что США расследуют утечку секретных материалов, в которых описываются состояние украинской армии и планы Соединенных Штатов и НАТО по её укреплению, распространением материалов якобы занимаются проправительственные Telegram-каналы России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

