Forbes: Правительство рассматривает вопрос увеличения налогов для богатых

Правительство рассматривает вопрос увеличения налоговых сборов с богатых. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на два источника в федеральных органах власти.

Протесты, которым не суждено состояться

В частности, обсуждается введение прогрессивной шкалы налога на доходы россиян: налог для тех, у кого годовой заработок составляет больше 2-3 млн рублей, планируется поднять до 15%.

Как отмечает издание, к рассмотрению такой инициативы, по данным источников, вернулись из-за «запроса на социальную справедливость».

Источники журнала заявили, что этот вопрос прорабатывался еще прошедшей зимой. По их словам, рассматривалось около 10 вариантов формата повышения налогов для обеспеченных россиян, и готовый сценарий есть в Кремле.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Налоги
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры