Forbes: Правительство рассматривает вопрос увеличения налогов для богатых
Правительство рассматривает вопрос увеличения налоговых сборов с богатых. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на два источника в федеральных органах власти.
В частности, обсуждается введение прогрессивной шкалы налога на доходы россиян: налог для тех, у кого годовой заработок составляет больше 2-3 млн рублей, планируется поднять до 15%.
Как отмечает издание, к рассмотрению такой инициативы, по данным источников, вернулись из-за «запроса на социальную справедливость».
Источники журнала заявили, что этот вопрос прорабатывался еще прошедшей зимой. По их словам, рассматривалось около 10 вариантов формата повышения налогов для обеспеченных россиян, и готовый сценарий есть в Кремле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru