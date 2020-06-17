Forbes: Правительство рассматривает вопрос увеличения налогов для богатых

В частности, обсуждается введение прогрессивной шкалы налога на доходы россиян: налог для тех, у кого годовой заработок составляет больше 2-3 млн рублей, планируется поднять до 15%.

Как отмечает издание, к рассмотрению такой инициативы, по данным источников, вернулись из-за «запроса на социальную справедливость».

Источники журнала заявили, что этот вопрос прорабатывался еще прошедшей зимой. По их словам, рассматривалось около 10 вариантов формата повышения налогов для обеспеченных россиян, и готовый сценарий есть в Кремле.



