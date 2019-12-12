Forbes назвал самую влиятельную женщину мира

12 декабря 201916:16

Журнал Forbes назвал Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной мира в 2019 году. При этом политик удерживает это звание девятый год подряд.

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На втором месте – глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Замыкает первую тройку спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, инициировавшая процедуру импичмента против президента США Дональда Трампа.

Также в первую десятку вошли глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, гендиректор General Motors Мэри Барра, американская бизнесвумен и филантроп, жена Билла Гейтса Мелинда Гейтс.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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