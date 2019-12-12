Forbes назвал самую влиятельную женщину мира
Журнал Forbes назвал Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной мира в 2019 году. При этом политик удерживает это звание девятый год подряд.
На втором месте – глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Замыкает первую тройку спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, инициировавшая процедуру импичмента против президента США Дональда Трампа.
Также в первую десятку вошли глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, гендиректор General Motors Мэри Барра, американская бизнесвумен и филантроп, жена Билла Гейтса Мелинда Гейтс.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- На Украине задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета
- СМИ сообщили об отставке губернатора Иркутской области Левченко
- В Мурманске борются за «живучесть» загоревшегося «Кузнецова»
- Стало известно, почему Лужкова отпевали в закрытом гробу
- Путин первым проедет по железной дороге Крымского моста