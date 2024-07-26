Минюст РФ включил в реестр иноагентов издание «Bild на русском»

Отмечается, что издание распространяло недостоверную информацию о действиях и политике российских властей, фейки о Вооруженных Силах РФ, а также выступило против специальной военной операции на Украине.

По этой же причине иноагентом был признан политолог Илья Матвеев. В ведомстве указали, что он также принимал участие в деятельности нежелательной организации.

Ранее Росфинмониторинг внёс экс-адвоката Илью Новикова (признан в РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

