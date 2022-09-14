Фон дер Ляйен приедет на Украину для встречи с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом председатель ЕК сообщила во время выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

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Глава Еврокомиссии планирует поговорить с украинским президентом восстановление Украины и доступ к внутреннему европейскому рынку, пишет RT.

«Я направляюсь сегодня на Украину, чтобы обсудить все это с президентом Зеленским», — цитирует фон дер Ляйен РИА Новости.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ЕврокомиссияУкраинаВладимир Зеленский
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