Фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии

Европарламент переизбрал Урсулу Фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии. Голосование депутатов европейского парламента нового созыва прошло в Страсбурге. Ее полномочия продлены еще на пять лет, до 2029 года.

Кандидатуру фон дер Ляйен поддержал 401 депутат, против проголосовали 284, 15 воздержались. Для переизбрания требовалось простое большинство голосов.

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В своей предвыборной программе Фон дер Ляйен обещала ввести должность еврокомиссара по обороне, укрепить оборонную промышленность в Европе, нарастить и контролировать расходы на оборону. Она также предложила усилить контроль на внешних границах ЕС, заявляла о продолжении военной и финансовой поддержки Украины столько, сколько потребуется.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал плохими перспективы отношений России и ЕС при новом руководстве.




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ФОТО: EPA / ТАСС
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