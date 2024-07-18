Фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии

В своей предвыборной программе Фон дер Ляйен обещала ввести должность еврокомиссара по обороне, укрепить оборонную промышленность в Европе, нарастить и контролировать расходы на оборону. Она также предложила усилить контроль на внешних границах ЕС, заявляла о продолжении военной и финансовой поддержки Украины столько, сколько потребуется.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал плохими перспективы отношений России и ЕС при новом руководстве.











