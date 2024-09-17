Фон дер Ляйен объявила своих кандидатов в состав Еврокомиссии нового мандата

Так, Кая Каллас назначена на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а главе МИД Франции Стефану Сежурне предложили пост вице-президента Еврокомиссии, ответственного за процветание и индустриальную стратегию.

Помимо этого, испанка Тереза Рибера станет вице-президентом Еврокомиссии, ответственным за вопросы конкуренции, а итальянец Рафаэль Фитто займет пост замглавы Еврокомиссии, ответственного за реформы.

Также стало известно о назначении австрийца Магнуса Бруннера еврокомиссаром по миграции, а еврокомиссаром по энергетике будет датчанин Дан Йергенсен. Марта Кос станет еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС и восстановления Украины, а пост еврокомиссара по обороне и космосу предложили кандидату из Литвы Андрюсу Кубилюсу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

