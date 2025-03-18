Фон дер Ляйен: К 2030 году у Евросоюза должна быть сильная оборона

Выступая в военной академии Дании, она указала, что объединению нужны сеть сухопутных, воздушных и морских коридоров, обеспечивающих быструю транспортировку войск и военной техники.

Также Евросоюзу необходимо инвестировать в системы ПВО и ПРО, артиллерийские системы, производство боеприпасов и ракет.

«Мы увидели важность беспилотников... на Украине. Европе необходимо разработать все типы беспилотных систем и передовое программное обеспечение», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она добавила, что помимо этого следует инвестировать в кибербезопасность и использование военного искусственного интеллекта.

Ранее лидеры стран Евросоюза одобрили план по привлечению 800 миллиардов евро на оборону, пишут «Известия».