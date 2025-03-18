Фон дер Ляйен: К 2030 году у Евросоюза должна быть сильная оборона
Евросоюзу к 2030 году следует достичь высокого уровня военной мобильности. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Выступая в военной академии Дании, она указала, что объединению нужны сеть сухопутных, воздушных и морских коридоров, обеспечивающих быструю транспортировку войск и военной техники.
Также Евросоюзу необходимо инвестировать в системы ПВО и ПРО, артиллерийские системы, производство боеприпасов и ракет.
«Мы увидели важность беспилотников... на Украине. Европе необходимо разработать все типы беспилотных систем и передовое программное обеспечение», - подчеркнула фон дер Ляйен.
Она добавила, что помимо этого следует инвестировать в кибербезопасность и использование военного искусственного интеллекта.
Ранее лидеры стран Евросоюза одобрили план по привлечению 800 миллиардов евро на оборону, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru